РИАМО - 11 фев. В середине предстоящей недели в Москве и Московской области ожидается похолодание, местами в Подмосковье температура воздуха ночью может достигать минус 20 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Начиная со вторника, в среду и практически до конца недели влияние фронта сведется на нет, погоду будет определять антициклон. В ночные часы температура будет заметно понижаться благодаря тому, что в облаках будут прояснения и это будет способствовать выхолаживанию воздуха», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что температура воздуха в понедельник будет в пределах от минус 3 до минус 5 градусов. Ближе к середине недели и практически до ее конца в дневные часы ожидается минус 6 - минус 9 градусов, ночью от минус 14 до минус 17 градусов. Местами по Московской области температура воздуха в ночные часы может опуститься до минус 20 градусов.

Синоптик отметил, что на неделе прогнозируется слабый ветер, существенных осадков не ожидается.

«Особенность такова, что к западу от Московского региона сейчас располагается малоподвижный фронт. Благодаря ему в ближайшие сутки погода будет облачной, время от времени пройдет небольшой снег», - заключил собеседник.