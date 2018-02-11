РИАМО - 11 фев. В Москве к утру 12 февраля ожидается выпадение до 6 сантиметров осадков, в городе проводится прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой, сообщил РИАМО в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«К утру понедельника местами может выпасть до 6 сантиметров снега. Для ликвидации последствий снегопада проводится прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой», - сказал заммэра.

Он добавил, что под особым контролем находится уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, Московского центрального кольца и объектам соцкультбыта. Продолжается вывоз снега на снегосплавные пункты.

Бирюков обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила парковки, не создавать помех работе коммунальной техники.

В Москве в воскресенье может выпасть до 3 миллиметров осадков, что составляет около 8% от месячной нормы февраля.