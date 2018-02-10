РИАМО - 10 фев. В «Лыжне России», которая прошла в подмосковных Химках в субботу, принял участие 84-летний Станислав Федоров, который стал самым возрастным спортсменом на этой гонке, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В субботу в олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в Химках состоялась самая массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018». По традиции на старте забега, который проходит уже 36 раз, собрались любители лыж разных возрастов, а также профессиональные спортсмены.

«Самым старшим участником гонки стал 84-летний Станислав Федоров. Он не пропускает старты с 1999 года. За этот период он собрал полную коллекцию спортивных шапочек с логотипом «Лыжня России». Вместе со всеми участниками он стартовал на дистанции 10 километров и преодолел ее от начала и до конца», — говорится в сообщении.

Федоров занимается лыжами с пяти лет. Все свою жизнь регулярно занимался этим видом спорта как любитель. В своем время был чемпионом завода, на котором работал, и даже со своей супругой встретился на лыжне. С тех пор занятия лыжным спортом стали семейной традицией.

«Я участвую в «Лыжне России» с прошлого века, с 1999-го года. В молодые годы я участвовал в соревнованиях на призы «Пионерской правды», «Московского Комсомольца». Тогда у нас была команда, из которой остались лишь пять человек, с которыми я регулярно участвую в «Лыжне России». У нас и девиз есть: «Лыжи – это единственное, чему мы не изменим никогда». Как сказал Александр Сергеевич Пушкин: «Здоровью моему полезен русский холод». Лыжи помогают сохранить здоровье в моем довольно приличном возрасте», — отметил Федоров.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, в свою очередь, отметил, что в Подмосковье делается все, чтобы спорт был действительно массовым и в него вовлекались все возрастные группы населения.

«Всегда приятно видеть на лыжне совсем маленьких участников, которые, возможно, впервые встали на лыжи только в этом году. Еще больше вдохновляет пример старшего поколения, когда пожилые люди показывают живой интерес к спорту, активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях. На «Лыжне России» регулярно участвуют настоящие старожилы этого мероприятия, которые очень хорошо отзываются о том, как меняется организация мероприятия со временем», — добавил Терюшков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в «Лыжне России» в Химках приняли участие более 25 тысяч человек.