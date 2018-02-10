РИАМО - 10 фев. В дне открытых дверей управляющих компаний Подмосковья приняли участие 728 организаций, что стало рекордом этой акции, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Десятого февраля в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» приняло участие рекордное количество УК за все время проведения мероприятия. 728 управляющих организаций сегодня открыли свои двери для посетителей», - сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

«День открытых дверей» в субботу стал тематическим и был посвящен созданию и деятельности советов многоквартирных домов. Сотрудники подмосковной Госжилинспекции, представители органов местного самоуправления и специалисты управляющих компаний провели прием граждан и рассказали, как создать СМКД, для чего нужен этот «орган жилищного самоуправления». Все жители получили возможность лично познакомиться с председателями и членами советов многоквартирных домов.

Соков принял участие в дне открытых дверей в ООО «Стройжилинвест-Эксплуатация» из Долгопрудного. Руководитель Госжилинспекции ответил на вопросы жителей, в том числе касающиеся создания совета многоквартирного дома.

Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проводится с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.