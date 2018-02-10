РИАМО - 10 фев. Жителя подмосковного Домодедова задержали по подозрению в краже документов у жителя столицы на 50 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть УМВД России по Домодедову обратился житель Москвы с сообщением о том, что неизвестные из офисного помещения, расположенного на улице Профсоюзная, похитили принадлежащие ему документы. Сумма причиненного материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть полиции 19-летний местный житель. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.