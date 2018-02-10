РИАМО - 10 фев. В Москве с субботы изменились четыре маршрута движения автобусов, также один маршрут был отменен, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 10 февраля автобус №117 будет делать небольшой крюк — заезжать в деревню Николо-Хованское. Там он будет идти по одноименной улице, на которой организуют три остановки: «Николино», «Николин Парк» и «Николо-Хованское». Три маршрута изменятся из-за отмены левого поворота с Нижегородской улицы к конечной остановке «Хохловка», - говорится в сообщении.

С субботы автобусы №29к, 143 и 279 после станции Московского центрального кольца «Нижегородская» следуют по Нижегородской улице и разворачиваются на ее пересечении с Новохохловской улицей. Здесь расположены дополнительные остановки «Хохловка» и «Улица Верхняя Хохловка».

Также изменяется расписание движения автобуса №903 с конечных остановок. Время начала его работы смещается на 15 минут. От Холмогорской улицы автобусы будут отправляться в 05:30 (вместо 05:45), а от станции метро «Проспект Мира» — в 06:03 (вместо 06:18).

«Автобус Ш1, курсировавший между остановками «Метро «ВДНХ» и «Проезд Дубовой Рощи», с 10 февраля работать прекращает: слишком мало пассажиров им пользуется», - отмечается в материале.

Новое название появится у остановки «Универсам» в Большом Купавенском проезде. Для маршрутов автобусов №214, 276, 645, 776, 833 и 884 она будет называться «Магнитогорская улица». Автобус №224 и троллейбус №34, движущиеся в сторону области, будут высаживать пассажиров раньше. Остановка «Метро «Проспект Вернадского» для этих маршрутов переносится на сто метров назад.