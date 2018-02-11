РИАМО - 11 фев. Московский зимний велопарад состоится в воскресенье, его маршрут пройдет вокруг парка «Зарядье», а принять участие в мероприятии должны более 3 тысяч человек.

Из-за проведения велопарада будут перекрыты 3-я Фрунзенская улица, Фрунзенская набережная, Пречистенская набережная, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, Китайгородский проезд, улица Варварка, Москворецкая улица с 12:00 до 14:00. На 3-ей Фрунзенской улице также ограничат движение с 04:00 до 16:00 — будет работать только одна полоса движения.

Кроме того, на время проведения велопарада вдоль его маршрута будут недоступны платные парковки.

В первом зимнем велопараде в 2016 году приняли участие более 3 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают, что количество участников не уменьшится.

Международный зимний велоконгресс ежегодно проводится в разных городах мира с 2013 года. Право проведения его в России в 2018 году выиграл проект Let's bike it!, представив заявку с письмами поддержки от министерства транспорта России, а также организаций и администраций городов из восьми регионов России.