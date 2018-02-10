РИАМО - 10 фев. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал женщину, пострадавшую в ДТП на северо-востоке города, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России рассказал, что на северо-востоке Москвы автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего перевернулся, пострадали два человека.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Новодачного шоссе возле торгового центра «Рио», где произошло ДТП, перевернулась машина. В данный момент с места аварии экипаж вертолета эвакуирует пострадавшую женщину с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшую сопровождает авиамедицинская бригада.