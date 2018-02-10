РИАМО - 10 фев. В Подмосковье в День зимних видов спорта было организовано более 30 площадок, где были проведены хоккейные турниры, лыжные эстафеты, массовые пробежки и другие мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

«В День зимних видов спорта молодогвардейцы Подмосковья провели масштабную акцию – организовали в регионе работу свыше 30 площадок, на которых проводились хоккейные турниры, лыжные эстафеты, массовые пробежки и даже игры в керлинг – все бесплатно, доступно и открыто для жителей и гостей региона», - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» Линара Самединова, молодогвардейцы систематически организовывают проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, и День зимних видов спорта является одним из таких.

«Сегодня во всех муниципальных образованиях работают сотни активистов-молодогвардейцев. Наша цель – привлечь как можно больше жителей, зарядить их хорошим настроением и, конечно, желанием заниматься спортом», — отметила Самединова.

Молодогвардейцы провели «Зарницу» в Луховицах. Среди участников были воспитанники социально-реабилитационного центра «Маленькая страна».

«Приятно видеть на своем мероприятии ребят из центра. Они показали такую активность, что и молодогвардейцы позавидуют! Теперь у нас большие совместные планы – организовать дружеский поход и сыграть в пейнтбол!» - отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» в городском округе Луховицы Александр Толмачев.

В Подольске десятки молодых людей вышли на лыжную эстафету с элементами биатлона, в Реутове играли в зимний волейбол, а в Балашихе занимались скандинавской ходьбой. В Ногинском районе и Коломенском городском округе, а также в городских округах Фрязино, Дзержинский и Жуковский дети и взрослые приняли участие в массовых забегах.

В Ивантеевке наряженные в сказочные костюмы семьи катались на санках, устроив костюмированный парад. Также катались на коньках в Химках, Электрогорске, Чехове, Люберцах и Домодедове. Веселые эстафеты прошли с участием сотен жителей в Пушкинском районе, в Орехово-Зуеве и в Подольске.

«К спортивным жителям Подмосковья присоединились и профессионалы – в Зарайске с молодежью встретился двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров, который поделился секретами своих побед и рассказал о том, как он ведет здоровый образ жизни», - отмечается в материале.