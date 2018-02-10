РИАМО - 10 фев. Пожар произошел в частном доме в подмосковном Клину, спасатели смогли ликвидировать возгорание, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Десятого февраля в 15:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Клин, улица Горького, дом 14. 17:50 - ликвидация. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На пожаре работали две единицы техники и восемь человек.