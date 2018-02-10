РИАМО - 10 фев. Частный дом загорелся в Пушкинском районе Подмосковья, пожар ликвидируют восемь человек и две единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Десятого февраля в 18:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, улица Советская, дом 8», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли две единицы техники и восемь человек.