РИАМО - 10 фев. В Доме национальностей в столице с 12 по 15 февраля пройдут мероприятия в честь Масленицы, горожане узнают об истории праздника, сплетут оригинальные изделия, познакомятся со старинными ремеслами, поучаствуют в молодецких забавах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский дом национальностей с 12 по 15 февраля приглашает всех желающих на Масленицу. Гости погрузятся в атмосферу старинного русского праздника, узнают о его традициях и весело проводят зиму», — говорится в сообщении.

Посетителей ждут увлекательные мастер-классы, которые проведут мастера народных художественных промыслов и умельцы-ремесленники. Можно будет попробовать себя в искусстве плетения из войлока, ткани и лозы, познакомиться с кожевенным и гончарным промыслами, увидеть выставку изделий из полимерной глины. На выставке «Дыхание традиций» представят работы преподавателей, аспирантов, магистров и бакалавров Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

«Слушателям семинара «Многоликая Масленица» расскажут об истории праздника и каждом дне масленичной недели. Они узнают, как Масленицу отмечают в разных регионах и странах, ее значении сегодня и влиянии на российскую художественную культуру», — добавляется в сообщении.

Развлекательная программа с финалистами шоу «Голос. Дети» пройдет 15 февраля. Ряженые скоморохи проведут танцевальные интерактивы, организуют молодецкие забавы и состязания. Гости посоревнуются в мастерстве исполнения масленичных частушек, переложенных на современную музыку.

В этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.