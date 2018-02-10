РИАМО - 10 фев. В XXXVI Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» приняли участие более 20 тысяч москвичей, которые вышли на старт в 11 округах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Второй год подряд московский этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» проводился в 11 округах. Такое решение было принято по результатам голосования в проекте «Активный гражданин», а также для удобства горожан. В целом по Москве в «Лыжне России» участвовали более 20 тысяч человек», — сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Центральный старт московского этапа состоялся в Северо-Западном административном округе столицы. В нем приняли участие около 2,5 тысячи любителей лыжного спорта. В Восточном округе открыли дополнительную площадку для участников с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования на дистанциях 500 и 1 тысяча метров провели на специально подготовленных трассах в Измайловском парке.

«На всех площадках можно было выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а на финише москвичей ждали гречневая каша и горячий чай», — уточняется в сообщении.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017-м на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.