РИАМО - 10 фев. Тело мужчины обнаружили в квартире в подмосковном Королеве, по подозрению в убийстве по неосторожности задержали собутыльника убитого, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 9 февраля в 01:20 в своей квартире на проспекте Королева в Королеве обнаружено тело мужчины 1965 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в СО по городу Королев ГСУ СК России по Московской области знакомый убитого 1971 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».