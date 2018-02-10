РИАМО – 10 фев. Федерация фристайла России надеется на честное судейство на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает в субботу Газета.ru.

«Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов выразил надежду на то, что судьи на Олимпийских играх будут объективными и беспристрастными по отношению к российским спортсменам. Он также вспомнил о случаях, когда судьи занижали оценки за выступление», — говорится в сообщении.

Курашов вспомнил, как судьи занижали баллы в акробатике, могуле, слоупстайле и хаф-пайпе.

«О существующей проблеме мы разговариваем с международной федерацией. Обижают и других. Скажем, на этапе Кубка мира в Канаде все делалось в пользу местных акробатов. Хорошо, в нашей фристайлерской семье все друг к другу относятся нормально. А вот со стороны зрителей негативные моменты случались. Когда акробат Максим Буров победил в США, местные болельщики кричали и свистели. Но мы не должны обращать на такое внимания», — отметил Курашов.

Ранее на сайте издания сообщалось, что сноубордист Влад Хадарин занял 11-е место в первой квалификации соревнований в слоупстайле и не смог выйти в финал на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Спортивный арбитраж ранее отклонил апелляции 47 россиян на отказ в допуске на Игры. Таким образом, они не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и фигуристка Ксения Столбова.