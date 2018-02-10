РИАМО - 10 фев. Движение до 14 февраля ограничили на участке дороги Москва - Санкт-Петербург в связи со строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, сообщается на сайте подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

«С 10 по 14 февраля на километре 46+750 трассы Москва - Санкт-Петербург (поворот на Звенигород у деревни Дурыкино (Солнечногорский район - ред.)) вводятся временные ограничения движения, связанные со строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области», - говорится в сообщении.

В связи с проведением работ по монтажу балок пролетных строений эстакады над автомобильной дорогой М-10 «Россия» с 1:00 по 6:00 движение будет осуществляться с остановками на 25 минут каждый час.

«ФКУ Упрдор «Россия» надеется на понимание участников дорожного движения и приносит извинения за временные неудобства», - заключается в материале.