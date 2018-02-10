РИАМО - 10 фев. Пьяная ссора брата и сестры закончилась поножовщиной в подмосковном Воскресенске, пострадавшую с ранением госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 8 февраля в 23:35 из своей квартиры на улице Менделеева в Воскресенске с проникающим ножевым ранением бригадой «скорой помощи» доставлена и госпитализирована в ГБУЗ МО «Воскресенская первая РБ» женщина 1986 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД брат пострадавшей 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».