РИАМО – 10 фев. Экспозиция «Сказки А.С. Пушкина. Эскизы и иллюстрации из собрания ВГИК имени Герасимова» к 181-й годовщине со дня смерти поэта открылась в субботу в Государственном музее Пушкина в Москве, сообщает ТАСС.

«На выставке представлены работы преподавателей и студентов художественного факультета ВГИК, а также макеты костюмов, подготовленные для создания уже в дальнейшем реальных костюмов. Эти макеты костюмов сделаны из бумаги и заслуживают особого внимания. Они выполнены очень тонко, в эксклюзивной интересной технике», — говорится в сообщении.

На экспозиции представлены 49 иллюстраций и пять макетов костюмов. Планируется, что выставка будет работать до 6 июня - дня рождения Пушкина.

В субботу все желающие смогли бесплатно посетить основное здание музея, а также его филиалы и хранилище. Перед гостями выступили поэты, артисты театра и кино.