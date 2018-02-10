РИАМО - 10 фев. Спасатели нашли на склоне горы Эльбрус туриста из столицы, который ранее вовремя не явился на контрольную точку, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Ранее на сайте главка МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщалось, что в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от диспетчера о том, что турист из Москвы, зарегистрированный в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО), не вышел на связь. Согласно регистрации столичный турист должен был вернуться на контрольную точку 9 февраля.

«По состоянию на 17:30 поисково-спасательные работы на восточном склоне горы Эльбрус полностью завершены. Спасатели нашли туриста из Москвы на высоте 5,2 тысячи метров и оказали ему помощь в спуске на поляну Азау», — говорится в сообщении.

Турист чувствует себя хорошо и не нуждается в медицинской помощи.

На месте происшествия работали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве восьми человек личного состава и двух единиц техники.