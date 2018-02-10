РИАМО - 10 фев. Антитеррористические учения по охране общественного порядка и обеспечению безопасности во время выборов президента России прошли на базе Ледового дворца «Арена Балашиха», сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«На протяжении нескольких дней на базе Ледового дворца «Балашихи» проводилась серия антитеррористических учений по обеспечению безопасности на избирательных участках во время президентских выборов. В них принимают участие сотрудники полиции, ДПС, кинологи с собаками, а также члены участковых избирательных комиссий», - сказала Коновалова.

Она добавила, что к тренировкам также привлекаются сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Целью учения является обеспечение стабильного и непрерывного избирательного процесса непосредственно во время выборов президента России.

Учения проводятся на территории всего региона под руководством Главного управления МВД России по Московской области.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На территории Балашихи будут работать 180 избирательных участков.