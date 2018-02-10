РИАМО - 10 фев. В Раменском районе Подмосковья водитель автомобиля совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, пострадавшая госпитализирована, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В Раменском районе Подмосковья на трассе М-5 автомобиль совершил наезд на девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудниками ДПС ГИБДД оформляется материал по данному факту и устанавливаются обстоятельства произошедшего.