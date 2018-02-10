РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 10 фев. В жилом комплексе «Малое Павлино» деревни Марусино подмосковных Люберец волонтеры расчистили детскую площадку от снега после отказа управляющей компании, сообщается в Instagram-аккаунте ЖК.

«Мы просили о помощи и нам помогли. Огромное спасибо организаторам мероприятия. УК «Домоуправ» чистить от снега детскую площадку отказалась, а вот посторонние, казалось бы, люди расчистили (снег - ред.) и горку построили», - говорится в сообщении.

В состав волонтеров входили члены Красковской дружины, совета депутатов, сотрудники управления благоустройства администрации Люберец и представители «Молодой гвардии». Жителей, принявших участие в уборке снега, было немного.

«Жители ЖК «Малое Павлино» еще могут присоединиться (к уборке снега - ред.)», - заключается в сообщении.