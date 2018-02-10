РИАМО - 10 фев. В столичном музее имени Бахрушина пройдет выставка к 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа, посетители узнают, как французский танцовщик оказался в России, как создал знаменитые балеты и другие интересные факты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Архивные документы, фотографии, книги, афиши, произведения живописи и графики увидят посетители выставки «Два века Петипа». Экспозиция, приуроченная к 200-летию со дня рождения выдающегося балетмейстера, пройдет в Театральном музее имени Бахрушина с 7 марта по 10 июня», - говорится в сообщении.

Гостям расскажут о том, как французский танцовщик оказался в России, как работал над знаменитыми балетами «Баядерка», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», а также о других деталях биографии балетмейстера.

«Посетители увидят документы из личного архива Петипа, спасенного Алексеем Бахрушиным во время революции, материалы из фондов музея Большого театра, Российского государственного архива литературы и искусства, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Также для гостей будут проходить экскурсии», - уточняется на сайте.

Кроме того, к юбилею со дня рождения балетмейстера музей имени Бахрушина подготовил уникальное издание «Мариус Петипа. «Мемуары» и документы». А 6–8 июня состоится международная научная конференция «Мариус Петипа. Империя балета: от возвышения до упадка».