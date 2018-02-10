РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Первый городской зимний фестиваль спорта для инвалидов прошел в подмосковном Подольске в субботу, в нем приняло участие 15 человек, которые смогли прокатиться на лыжах и сноубордах, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Впервые в Подольске в субботу прошел зимний фестиваль спорта инвалидов на территории горнолыжного комплекса «Красная горка». В нем приняли участие мужчины и женщины с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями слуха и зрения, по общему заболеванию, с интеллектуальными нарушениями.

«Всего в фестивале приняло участие 15 человек с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из них катались на лыжах, сноубордах и снегоходе в первый раз в жизни. В Подольске до этого дня зимние виды спорта для инвалидов были недоступны. Благодаря вхождению в проект «Лыжи мечты. Горные лыжи» занятия могут стать регулярными. Фестиваль планируем проводить раз в год», - сказал заместитель директора по спортивной работе физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-спорт» Сергей Брагин.

Директор горнолыжного комплекса «Красная горка» Искандер Сабуров отметил, что в настоящее время он собирает команду тренеров, которые захотят пройти обучение в горнолыжном клубе Гая Северина и центре социальной помощи и адаптации «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева и начать работать с инвалидами в Подольске.

По его словам, для занятий с инвалидами потребуется сделать более доступными для колясочников помещения клуба, сделать более удобным подъемник.

«Планируем развивать это направление не только в Подольске, но и на юге Московской области. Мы будем адаптировать и интегрировать в современное общество людей с ограниченными возможностями здоровья путем физической культуры и спорта», - сказал Сабуров.

Участники фестиваля прошли медицинский осмотр и получили допуск к участию. Первый замглавы Подольска Виктор Чуб вручил участникам грамоты, а Сабуров - грамоты и призы от спонсора.

Участников фестиваля познакомили с инвентарем и провели инструктаж, затем они сделали спуск с горы с инструктором. Провели показательные выступления инвалидов-колясочников. Участникам рассказали о социально-инновационной программе терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты. Горные лыжи».

Фестиваль провели комитет по физической культуре и спорту администрации горокруга, физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-спорт», горнолыжный комплекс «Красная горка». В оргкомитет также вошли представители горнолыжного клуба Гая Северина и центр социальной помощи и адаптации «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева.