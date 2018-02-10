РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Жители подмосковного городского округа Люберцы в субботу приняли участие в чемпионате по стрит-хоккею в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня на стадионе «Торпедо» в рамках фестиваля «Выходи гулять» члены «Молодой гвардии» провели для жителей Люберец мастер-класс по фигурному катанию. Всего участие приняло более 40 человек. Также состоялся чемпионат по стрит-хоккею», - сказал Ружицкий.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.