РИАМО (ЛЮБРЕЦЫ) - 10 фев. Жители поселения Красково подмосковных Люберец в субботу разучили латиноамериканские танцы на мастер-классе, прошедшем в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Сегодня, 10 февраля, в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять» на площадке у Красковского культурного центра состоялся танцевальный мастер-класс, который провела руководитель студии бального танца Виктория Преображенская. В этот морозный день все присутствующие с большим удовольствием согревались активными и зажигательными латиноамериканскими танцами, такими как джайв, ча-ча-ча и самба», - говорится в сообщении.

После мастер-класса сотрудники Красковской библиотеки провели для жителей конкурсы и викторины.

Зимний фестиваль «Выходи гулять» прошел также в Центральном парке Люберец и в парке «Наташинские пруды».Для детей и их родителей аниматоры провели музыкальные конкурсы и игры.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.