РИАМО - 10 фев. Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший по маршруту Москва-Баку, из-за технической неисправности вернулся в столичный аэропорт «Внуково», сообщает «Интерфакс».

«Техническая неисправность рейса AZAL J2-808 Москва-Баку была обнаружена после вылета, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт «Внуково», - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что пассажиры данного самолета будут отправлены в Баку рейсом J2-809 в субботу, который будет выполнен более вместительным воздушным судном. В случае необходимости пассажиры задержавшегося рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.