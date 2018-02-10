РИАМО - 10 фев. В столице проводят доследственную проверку по факту смерти пассажира самолета рейса Дубай-Осло, который вынужденно сел в аэропорту «Домодедово», сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 9 февраля в столичном аэропорту «Домодедово» совершил вынужденную посадку самолет, следовавший рейсом Дубай - Осло, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Прибывшие к воздушному судну медики констатировали смерть гражданина Королевства Норвегия 1957 года рождения.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смерти пассажира на борту воздушного судна», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.