РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Жители подмосковных Люберец в субботу на дне открытых дверей в управляющих компаниях задавали вопросы по очистке дворов от снега, начислению за ЖКУ, расселению жилого фонда, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

15 управляющих компаний городского округа Люберцы в субботу приняли участие в дне открытых дверей. Жители могли обратиться в свои УК за решением жилищно-коммунальных проблем. Главной темой акции стало создание и деятельность советов многоквартирных домов.

«Сегодня в городском округе Люберцы прошел день открытых дверей управляющих компаний. Большинство проблем, с которыми обратились жители, были решены на месте, часть - взята в работу. Жителей округа интересовали вопросы зимней уборки придомовой территории и очистки кровель от снега, благоустройства территорий, начисления за ЖКУ, расселения жилого фонда», - говорится в сообщении.

Более 700 управляющих организаций в субботу поучаствовали в областном дне открытых дверей. Сотрудники подмосковной Госжилинспекции, которые приняли участие в акции в полном составе, вместе с представителями управляющих компаний рассказали о том, как создать совет дома, для чего нужен этот орган жилищного самоуправления, а также лично познакомились с председателями и членами действующих советов.