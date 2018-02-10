РИАМО - 10 фев. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1,5 тысячи метров на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Газета.ru.

«Эта медаль стала для 27-летнего Елистратова первой личной на Олимпиадах. В 2014 году в Сочи он выиграл золото в составе российской эстафеты», - говорится в сообщении.

Золото досталось Лим Хе Джуну из Южной Кореи, серебро у голландца Шинки Кнегта.

«Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили! Мне говорили: «Семен, какая тебе Олимпиада?» А я взял и выиграл медаль! Она для меня не бронзовая, а платиновая!» — отметил Елистратов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Спортивный арбитраж ранее отклонил апелляции 47 россиян на отказ в допуске на Игры. Таким образом, они не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и фигуристка Ксения Столбова.