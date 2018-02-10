РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В подмосковном Подольске в субботу открылась трасса для катания на тюбингах в горнолыжном комплексе «Красная Горка», сообщил «РИАМО в Подольске» директор комплекса Искандер Сабуров.

Ранее в горнолыжном комплексе «Красная горка» заработали основные и учебный склоны для занятий новичков из детской школы горнолыжного спорта и сноуборда.

«В субботу все желающие смогут покататься на тюбингах в горнолыжном комплексе «Красная Горка». Цена катания за один час составляет 500 рублей. В цену входит пользование услугами подъемника, прокат тюбинга и шлема. Со своими тюбингами в целях безопасности приходить на склон нельзя», - сказал Сабуров.

Увеличилось время работы по выходным – теперь можно кататься с 9:00 до 00:00.Согласно новому расписанию в понедельник комплекс работает с 12:00 до 22:00, по вторникам, средам и четвергам – с 11:00 до 23:00, по пятницам – с 11:00 до 00:00.

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» расположен на холме над плотиной на реке Пахре. Зимой работают три склона с подъемниками, плюс учебный склон и трасса для тюбинга, также оснащенная подъемником. Оплатить катание на горке и взять напрокат оборудование можно в специальном здании. Там же есть мастерская по ремонту и тюнингу горнолыжного оборудования. Желающим освоить или усовершенствовать технику катания на лыжах или сноуборде помогают опытные инструкторы.

Для удобства посетителей там будут места для переобувания. Работает детская школа горнолыжного спорта и сноуборда. Для сноубордистов оборудован сноупарк из нескольких слайдбоксов, рэйла и трамплина. По выходным работает кафе, где можно быстро и вкусно перекусить. Длина склонов – от 100 до 380 метров, трассы освещены. На склонах комплекса работает система оснежения.