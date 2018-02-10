РИАМО - 10 фев. На территории Подмосковья в ходе проведения ревизии в январе выявили порядка 300 недостроенных объектов, большинство из которых нежилого назначения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Девятого февраля в подмосковном доме правительства начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко обсудил с главами муниципальных образований механизмы ликвидации объектов незавершенного строительства. В рамках исполнения поручений губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе продолжается работа по выявлению недостроенных и самовольных построек.

«По состоянию на конец декабря речь шла о сотне таких объектов. В течение января муниципальные власти проводили ревизию на своих территориях и выявили еще порядка 300 недостроев, которые находятся как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности. Более 230 из них - объекты нежилого назначения», - сказал Гордиенко.

Он добавил, что данные объекты типизировали. Около 65% - это брошенные недострои, имеющие исходно-разрешительную документацию. А 35% составляют самовольные постройки, возведенные без каких-либо документов.

Задача по устранению недостроенных объектов, которые создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов, является на сегодняшний день одной из ключевых для градостроительного блока. В рамках методической поддержки органов местного самоуправления Главархитектурой Московской области разработана типовая дорожная карта, содержащая план и сроки мероприятий по ликвидации недостроев.

«К 1 марта 2018 года муниципалитетами будет подготовлен индивидуальный алгоритм действий по каждому конкретному объекту с учетом правовой ситуации. Минимальный срок процедуры принятия решения по сносу объекта самовольного либо незавершенного строительства составляет 6 месяцев», - уточняется в материале.

Первые результаты работы по ликвидации данных объектов ожидаются к началу 2019 года.

«На сегодня уже определен список из 127 самовольных строений в городских округах Московской области, которые будут снесены в первоочередном порядке. Более 30 из них находятся на территории Балашихи, 20 - в Красногорске, 15 - в Истре», - отметил Гордиенко.

Работа по устранению недостроев на территории региона принесет серьезные результаты, в первую очередь улучшит визуальное восприятие городов, а также позволит вовлечь неиспользуемые земельные участки в хозяйственную деятельность, освободить территории для социально значимых объектов, в том числе для общественных пространств, парков и скверов.