РИАМО - 10 фев. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в ранении своего оппонента ножом в ходе конфликта на территории завода в Походном проезде на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 9 февраля в 02:20 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Походный проезд, дом №2, корпус 1, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на территории завода в строительной бытовке обнаружен мужчина 1990 года рождения, неработающий, который нарядом скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением для оказания помощи госпитализирован в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 9 февраля в 03:00 на месте происшествия сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД задержан мужчина 1957 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что в 02:00 в ссоре ножом нанес вышеуказанное ранение пострадавшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.