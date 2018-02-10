РИАМО - 10 фев. На масленичной неделе в Подмосковье будет работать около 100 блинных точек, на некоторых из них угощение будут делать по заказу, а на других предлагать уже готовое, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По всему Подмосковью в течение недели пройдут гуляния, посвященные Масленице. Отведать блины можно будет не только на ярмарках, но и в одном из самых удобных, быстрых и доступных форматов торговли – объектах мелкорозничной сети. На территории Московской области работают 6977 нестационарных торговых объектов. Из них 371 торговая точка приходится на долю общепита.

«В рамках масленичных гуляний порядка 100 нестационарных объектов предложат гостям и жителям Московской области вкусные, ароматные блины. В ассортименте будут как обычные блины, так и блины с разнообразными наполнителями – мясом, творогом, сгущенкой, сельдью, красной рыбой и другим, а также чай, кофе и другие горячие напитки», - сказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Он добавил, что в ряде точек блины готовятся непосредственно по заказу покупателя, а где-то продают уже готовые, и они разогреваются. Угощение можно отведать на месте или заказать с собой.

«Цена за один обычный блин со сметаной, маслом, сахаром или сгущенкой начинается от 60 рублей за штуку, а попробовать блины с начинкой можно будет от 95 рублей за штуку», - уточнил министр.

В этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.