РИАМО – 10 фев. Жителям столицы рекомендовали не есть очень много блинов на масленичной неделе и не покупать блины в местах несанкционированной торговли, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу. Также следует внимательно относиться к употреблению алкоголя», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также советует не покупать блины в местах несанкционированной торговли и помнить о принципах рационального питания.

В этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.