РИАМО (ДОЛГОПРУДНЫЙ) - 10 фев. Прошедший в подмосковном Долгопрудном круглый стол руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция» Вадим Соков посвятил теме создания советов многоквартирных домов, передает корреспондент Долгопрудненского информагентства.

«Мы проводим тематическую встречу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сегодня она проходит в Долгопрудном при участии городской администрации, сотрудников управляющей компании «Стройжилинвест-эксплуатация» и жителей города. Встреча посвящена теме создания советов многоквартирных домов», - сказал Соков.

Руководитель Госжилинспекции региона рассказал о поправках в законодательство в отношении УК и подчеркнул особую роль советов многоквартирных домов.

«Совет МКД - это своеобразный профсоюз. Туда отбираются, как правило, активные и неравнодушные люди, которые в свое свободное время замыкают на себя других соседей или налаживают коммуникацию с управляющими компаниями. К каждому дому инспектора не приставишь, а грамотный собственник – лучший контролер работы УК», - добавил Соков.

По его словам, поправки в федеральное законодательство только облегчают работу советов.

«Если совет дома не переизбирался в течение двух лет, то теперь его полномочия автоматически пролонгируются на год вперед. Никакого предварительного голосования проводить уже не нужно. Также интересная поправка заключается в том, что можно запретить просуженному должнику быть инициатором общего собрания по смене УК. Некоторые недобросовестные люди накапливают долг, а затем начинают пытаться сменить управляющую компанию», - пояснил Соков.

В ходе круглого стола было подчеркнуто, что на областном уровне предприняты все усилия, чтобы наладить диалог между УК, администрациями муниципалитетов и советами многоквартирных домов.