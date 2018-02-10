РИАМО - 10 фев. Финальная концепция маркировки всех промышленных товаров включает в себя около 70 позиций, среди этих товаров окажутся детское питание, минеральная вода, молоко и бытовая химия, сообщает Газета.ru.

«Правительство установило для Минпромторга дедлайн по сдаче финальной концепции маркировки всех промышленных товаров - 10 февраля. По данным источника, близкого к процессу подготовки концепции, в этих документах будут также ювелирные изделия, драгметаллы, обувь и верхняя одежда. Кроме того, в концепции появятся такие группы товаров, как шины и фото-, видеокамеры», - говорится в сообщении.

Товары в документе будут ранжированы по параметрам, например, влиянию на защиту жизни и здоровья, распространенности контрафакта, скорости и возможности внедрения системы маркировки.

В Минпромторге подтвердили, что в ведомстве на данный̆ момент разрабатывается проект концепции по созданию в РФ системы маркировки товаров до 2024 года с планом ее реализации.

В настоящее время проект проходит процедуру межведомственного согласования. В нем будет представлен широкий перечень товарных групп для последующей оценки целесообразности их включения в перечень маркируемых.

Основная цель введения маркировки - борьба с нелегальной продукцией и «серым» рынком.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что доля фальсификата по разным отраслям промышленности составляет от 20 до 50%. Ссылаясь на оценки экспертов, он отметил, что объем незаконного оборота продуктов и промтоваров превышает 2 триллиона рублей.