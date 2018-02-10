РИАМО - 10 фев. Пострадавшего мужчину с проникающим колото-резаным ранением госпитализировали в больницу из Старой Купавны Ногинского района Подмосковья, подозреваемый в нанесении ранения задержан, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого февраля в 21:00 в Ногинском районе, Старая Купавна, улица Чкалова, с проникающим колото-резаным ранением бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» мужчина 1991 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1994 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.