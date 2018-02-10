РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Фура столкнулась с универсалом Subaru на Домодедовском шоссе при выезде из Подольска и перегородила дорогу, проезд сильно затруднен, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В субботу произошла авария на Домодедовском шоссе при выезде из Подольска в сторону поселка Сельхозтехника. Фура столкнулась с универсалом Subaru и полностью перегородила дорогу на выезд из Подольска. Собирается пробка», - сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном промежутке автодороги образовался затор длиной 400 метров.