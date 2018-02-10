РИАМО - 10 фев. На Эльбрусе ищут туриста из столицы, который должен был выйти на контрольную точку 9 февраля, поисковые работы ведутся на высоте 4,2 тысячи метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

В субботу в 13:20 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение от диспетчера о том, что турист из Москвы, зарегистрированный в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО), не вышел на связь. Согласно регистрации столичный турист должен был вернуться на контрольную точку 9 февраля.

«На поисково-спасательные работы выдвинулись силы и средства Эльбрусского поисково-спасательного отряда в количестве восьми человек личного состава и двух единиц техники», - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы будут вестись в районе «Приют 11» на высоте 4,2 тысячи метров.