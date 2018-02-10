РИАМО - 10 фев. Памятка о запрете учителям московской школы отпускать детей в туалет без справки является неправомочной, сообщила РИАМО в субботу директор школы 1795 Валентина Сетежева.

Ранее ряд СМИ сообщил, что памятка, запрещающая педагогам отпускать детей с урока без письменного согласия родителей, появилась у родителей учеников московского лицея №1795. Также в памятке запрещается отпускать детей во время урока в туалет.

«Данная «памятка» неправомочна, и руководствоваться ей не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством», - сказала Сетежева.

Она добавила, что по факту рассылки неправомерной и недостоверной информации одним из классных руководителей школы 1795 проводится служебное расследование.

«Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана и подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится», - уточнила Сетежева.

Директор школы приносит свои извинения родителям.