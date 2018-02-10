РИАМО - 10 фев. Столичных автомобилистов призвали временно отказаться от использования личного транспорта, чтобы не мешать коммунальщикам чистить улицы, сообщается в Facebook-аккаунте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» .

В субботу инициативные сотрудники московского паркинга вышли на уборку снега.

«Мы, как и многие горожане, не смогли остаться в стороне и решили принять участие в устранении последствий аномального снегопада! Вместе с тем просим всех водителей немного подождать с использованием личного транспорта, чтобы городские службы смогли беспрепятственно расчистить улицы», - говорится в сообщении.

Ранее на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За 3-5 февраля в столице выпало более 118% осадков от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.