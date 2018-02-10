РИАМО - 10 фев. На востоке Москвы санитарный вертолет эвакуировал ребенка, пострадавшего в ДТП, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Юности, где произошло ДТП с участием ребенка. В данный момент с места происшествия экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего с различными травмами в специализированное детское лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.