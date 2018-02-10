РИАМО (ДОЛГОПРУДНЫЙ) - 10 фев. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков остался доволен состоянием жилого фонда в Долгопрудном по итогам осмотра в рамках встречи с сотрудниками УК «Стройжилинвест-эксплуатация», городской администрацией и жителями города, передает корреспондент долгопрудненского информагентства.

«Я пока ехал на встречу, то отметил для себя, что жилой фонд в очень хорошем состоянии. Все почищено, ухожено. Видно, что хорошо работают управляющая компания и администрация», - сказал Соков.

Руководитель региональной Госжилинспекции отметил, что подобные встречи в рамках дней открытых дверей УК проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Раньше они проходили два раза в год, но в связи с хорошими отзывами населения стали проводиться раз в квартал. Данная встреча прошла в Долгопрудном и была приурочена к 15-летнему юбилею компании «Стройжилинвест-эксплуатация».

«Мы хотим поздравить руководство «Стройжилинвест-эксплуатация» с недавним юбилеем. 15 лет - это большой срок для работы в таком непростом бизнесе, как управление многоквартирными домами. От лица Госжилинспекции хотим наградить почетными грамотами руководителя «Стройжилинвест-эксплуатация» Алексея Рушкова и других отличившихся сотрудников», - добавил Соков.

По данным долгопрудненского информагентства, Вадим Соков также остался доволен осмотром подъезда №1 жилого дома дома №22 по Новому бульвару, отремонтированного по программе губернатора Московской области «Мой подъезд». Главой ведомства было высказано пожелание рассмотреть возможность создания двойного тамбура в подъезде. Тамбур служит тепловым шлюзом, препятствующим проникновению в здание холодного воздуха извне при открывании дверей.