РИАМО – 10 фев. Болельщик из США Филип Вахуда принес на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане российский флаг, сообщает RT.

Американец беспрепятственно принес российский триколор и развернул его на трибунах.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», - сказал Вахуда.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Спортивный арбитраж ранее отклонил апелляции 47 россиян на отказ в допуске на Игры. Таким образом, они не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и фигуристка Ксения Столбова.