РИАМО - 10 фев. Международная лыжная федерация (ФИС) обозначила российских спортсменок, которые принимают участие в скиатлоне на Олимпийских играх - 2018, национальным флагом, сообщает Газета.ru.

«Протокол гонки доступен на официальном сайте ФИС», – говорится в сообщении.

Ранее на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане разыграли первые награды в скиатлоне, победу одержала спортсменка из Швеции, россиянка заняла восьмое место.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».