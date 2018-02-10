РИАМО - 10 фев. На юго-востоке Москвы женщина выпрыгнула из окна третьего этажа в ходе конфликта с мужем, супруг догнал женщину на улице и нанес ножевое ранение, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Поступила информация, что по адресу: 1-я улица Тестильщиков, женщина получила телесные повреждения, прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, произошел бытовой конфликт между супругами, в ходе которого жена выпрыгнула из окна третьего этажа. На улице ее догнал супруг и нанес ножевое ранение», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована в медучреждение, злоумышленник задержан сотрудниками полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.