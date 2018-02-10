РИАМО - 10 фев. Пожарные потушили возгорание мусора в отдельно стоящем строении на востоке Москвы, пострадавших нет, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

«Московские огнеборцы ликвидировали загорание мусора на площади около 15 квадратных метров в частично неэксплуатируемом отдельно стоящем строении по адресу: Краснобогатырская улица, дом №44, строение 2», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.