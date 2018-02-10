РИАМО - 10 фев. В XXXVI Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» в подмосковных Химках приняли участие 25 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Двадцать пять тысяч человек сегодня приняли участие в «Лыжне России» в Химках! Гонка уже давно стала доброй традицией во всех регионах нашей страны! Спасибо всем, ждем в следующем году!» - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В забеге приняли участие олимпийский чемпион Александр Легков, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова, двукратная чемпионка России, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира, двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личном и командном первенстве Яна Егорян и другие.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017 году на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.