РИАМО - 10 фев. В региональном забеге «Лыжня России», который проходит в микрорайоне Планерная в подмосковных Химках, приняли участие около 200 профессиональных спортсменов, сообщила журналистам судья всероссийской категории Татьяна Аникеева.

В микрорайоне Планерная в подмосковном городском округе Химки проходит XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

«В «элитные номера» заявились порядка 200 человек. «Элитные номера» - это группа сильнейших, которым выделили специальные номера. Сюда приехали заслуженные мастера спорта: Бессмертных Александр, Вылегжанин Максим, Крюков Никита», - сказала Аникеева.

Она также добавила, что более 12 тысяч участников было зарегистрировано на лыжной гонке. Всего в забеге предусмотрены четыре категории участников: «мужчины», «женщины», «юноши» и «девушки».

Первым на региональной «Лыжне России» пришел к финишу олимпийский чемпион Максим Вылегжанин. Среди женщин первой финишировала чемпионка России-2017 в гонке на 50 километров Ольга Царева.

Олимпийский чемпион Александр Легков отметил замечательную трассу и хороший настрой. Он также добавил, что спортсмены поддерживают участников Олимпиады из России. По словам Легкова, каждый из отечественных спортсменов может выиграть медали.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017-м на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.